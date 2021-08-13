17 людей загинули внаслідок паводків у Туреччині. Від злив потерпає північ країни. Зсуви ґрунту заблокували сотні людей у будівлях і автомобілях. Десятки мостів і доріг зруйновані. Майже три сотні сіл залишилися без світла.

До евакуації місцевого населення залучили майже 5 тисяч рятувальників, 19 гелікоптерів і 24 човни.