Після нищівних пожеж Туреччину накрили потужні повені [ Редактировать ]
17 людей загинули внаслідок паводків у Туреччині. Від злив потерпає північ країни. Зсуви ґрунту заблокували сотні людей у будівлях і автомобілях. Десятки мостів і доріг зруйновані. Майже три сотні сіл залишилися без світла.
До евакуації місцевого населення залучили майже 5 тисяч рятувальників, 19 гелікоптерів і 24 човни.
по теме
Люди, що відпочивали в районі Мармарису, повідомили на гарячу лінію консульства про наближення вогню до готелю. Їх із небезпечної території вивезли морем
У Туреччині не вщухають пожежі, кількість жертв зростає - МЗС України радить утриматися від поїздок
Рятувальники намагаються дістатися затоплених будинків, щоб надати допомогу жителям, які потрапили у пастку
Українські пожежники поспішають на допомогу: наші співвітчизники допомагають Греції та Туреччині гасити лісові пожежі
Рятувальники вже евакуювали жителів десятка сіл