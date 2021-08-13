В Житомире в новом аэропорту пограничники оформили первый рейс. Самолет, который первым приземлился на аэродроме, прибыл из США. На борту были двое граждан Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Аэропорт открыли распоряжением правительства от 30 июня 2021 года.

Прибивший в Украину самолет примет участие в космическом фестивале KOROLОV AVIA FEST 2021, который состоится в эти выходные в Житомире.

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Ранее сообщалось, что пилот не впускал украинцев на рейс и "выгонял всех вон" из самолета.

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