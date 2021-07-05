В понедельник, 5 июля, в Польше, в аэропорту Познани украинцев не пускали на рейс самолета Ryanair в Одессу. Об этом пишет польский портал Wyborcza.

Так, по информации издания, один из пилотов якобы кричал, что он "король самолета" и пытался не пустить более 30 пассажиров.

По словам, очевидцев, мужчина "выгонял всех вон", а рейс задержали почти на час.

Представитель аэропорта Блавей Патрин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

В настоящее время я могу только подтвердить, что во время регистрации были некоторые сбои в работе. Подробностей мы не знаем. Ситуация расследуется.

Он также добавил, что не было информации о ненадлежащем поведении членов экипажа по отношению к пассажирам.

Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.

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