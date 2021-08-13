Делегация Национального авиационного университета работает в Сербии. В рамках визита ректор НАУ Максим Луцкий встретился с Первым заместителем премьер-министра - министром образования, науки и технического развития Республики Сербия Бранко Ружичем, сообщает пресс-служба МОН.

Своему сербскому коллеге министр образования и науки Сергей Шкарлет передал приветственное письмо и приглашение посетить Украину.

Переговоры украинской образовательной делегации касались нескольких вопросов: расширение сотрудничества с учебными заведениями Сербии, реализация программы академической мобильности студентов и преподавателей, а также современных проектов в сфере образования, науки и культуры.

Министр Ружич анонсировал появление с Сербии нового Центр формального обучения молодых пилотов, авиамехаников, авиадиспетчеров и бортпроводников, акцентировав на том, что видит значительные возможности для улучшения двустороннего сотрудничества между Сербией и Украиной в области образования и особенно науки.

Ректор НАУ Луцкий, в свою очередь, уже подписал Соглашение о сотрудничестве с руководством университета "Singidunum", которое предполагает научно-техническое партнерство и гармонизацию ряда образовательных программ. Кроме этого, делегация НАУ также посетила университет Megatrend и Белградский университет, с руководством которых достигнута договоренность про ответный визит в Киев, в том числе, с целью подписания Меморандумов.

Напомним, ранее НАУ подписал договор о выдаче студентам двойных международных дипломов с Казахским государственным юридическим университетом. А по итогам вступительной кампании-2021, Национальный авиационный университет вошел в топ-5 самых популярных вузов Украины среди абитуриентов.

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