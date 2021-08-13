Меркель та Зеленський мають обговорити мир на Донбасі - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Головною темою переговорів Меркель і Зеленського має стати мир на Донбасі. У цьому впевнені в опозиції. Там наголошують - усі сторони конфлікту мають повернутися до виконання Мінських домовленостей.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Я очень надеюсь, что будет дан четкий сигнал, о выполнении "Минских договоренностей" со стороны нашей власти соответственно и властей не признанных республик, что даст возможность политически идти вперед к урегулированию конфликта. И я надеюсь, что будет дан старт продолжения контракта по транзиту российского газа на нашей территории, что, в общем-то, очень важно, для сохранения энергетического баланса и поступления денег в бюджет от эксплуатации газотранспортных систем. Это два вопроса, которые должны быть рассмотрены.
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