На Донбассе из артиллерии обстреляли позиции ВСУ: есть раненые [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В пятницу, 13 августа, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает в штаб Операции объединенных сил.
Под артиллерийский удар попали позиции ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 мм и 82 мм.
В результате обстрела ранения получили двое украинских воинов. Бойцам оказали первую медицинскую помощь и отправили в госпиталь. Состояние одного раненого оценивается как средней тяжести, другого - удовлетворительное.
Украинские армейцы открыли ответный огонь, вынудив врага прекратить обстрел. О произошедшем проинформированы представители ОБСЕ.
Напомним, что 11 августа артиллерийскими снарядами калибра 122 мм боевики накрыли населенные пункты Новоселовка Вторая, Тарамчук, Славное, Сладкое и Новомихайловка. Осколки повредили несколько частных домов и смертельно ранили местного жителя 1935 года рождения.
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