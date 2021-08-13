В пятницу, 13 августа, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает в штаб Операции объединенных сил.

Под артиллерийский удар попали позиции ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 мм и 82 мм.

В результате обстрела ранения получили двое украинских воинов. Бойцам оказали первую медицинскую помощь и отправили в госпиталь. Состояние одного раненого оценивается как средней тяжести, другого - удовлетворительное.

Читайте также Пьяная бойня в "ДНР": боевик убил четырех сослуживцев и трех мирных жителей

Украинские армейцы открыли ответный огонь, вынудив врага прекратить обстрел. О произошедшем проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, что 11 августа артиллерийскими снарядами калибра 122 мм боевики накрыли населенные пункты Новоселовка Вторая, Тарамчук, Славное, Сладкое и Новомихайловка. Осколки повредили несколько частных домов и смертельно ранили местного жителя 1935 года рождения.