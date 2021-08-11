На Донбассе артиллерия ударила по прифронтовым селам, погиб мирный житель и боец ВСУ (фото) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На Донбассе в результате обстрела Новоселовки Второй погиб 86-летний мужчина. Об этом сообщает штаб ООС.
В среду, 11 августа, населенный пункт накрыли артиллерийскими снарядами калибра 122 мм, запрещенными Минскими соглашениями. Осколки повредили несколько частных домов и смертельно ранили местного жителя 1935 года рождения.
Со стороны оккупированного села Трудовое боевики ударили из артиллерии калибра 122 мм по селу Новомихайловка Донецкой области. Снаряды повредили территорию фермы и линию электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое и Новомихайловка. Последняя также осталась и без водоснабжения.
Сегодня, 11 августа, в госпитале умер украинский военнослужащий, который накануне был ранен в результате обстрела позиций ВСУ.
Как сообщали "Подробности", под вражеский огонь попали трое бойцов, они получили осколочные ранения. Состояние двух воинов оценивалось как удовлетворительное, а одного - как тяжелое. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.
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