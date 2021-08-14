На территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции иммунизировали 161 792 человека. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки от коронавируса в стране привили одной дозой 106 206 человек, а полностью завершили иммунизацию двумя дозами препарата 55 586. За весь период кампании по вакцинации в Украине прививку сделали 4 644 649 человек, одна доза прививки досталась 4 644 647 людям, а 2 дозы препарата получили 2 688 903 украинца.

Отмечается, что для вакцинации граждан за минувшие 24 часа были привлечены 926 мобильных бригад, а также 2876 пунктов иммунизации и 335 центров вакцинации. Известно, что по официальным данным, всего было проведено 7 333 550 инъекций.

Читайте также, в Международном аэропорту "Одесса" начнется кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции на специально открытом пункте. Все желающие смогут получить прививку вакцинами, производства компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

Кроме того, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока. Для принятия этого решения эксперты Минздрава проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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