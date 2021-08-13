Он будет функционировать на территории воздушных ворот/ фото: Апостроф

В Международном аэропорту "Одесса" начнется кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции на специально открытом пункте. Там будут обслуживать всех желающих сделать прививку. Об этом сообщает портал Odessa.online.

Таким образом, пункт иммунизации будет функционировать на территории воздушных ворот с 9 часов утра до 6 часов вечера.

Отмечается, что все желающие смогут получить прививку вакцинами, производства компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac. Известно, что препараты Pfizer доставят в Одессу в субботу, 14 августа. Туда привезут 14 тысяч доз вакцины.

Читайте также, в Украине открывают центры вакцинации на рынках и в банках. В ближайшее время развернуть пункт вакцинации планируют и в Харьковском аэропорту, при этом в поселке Песочин центр вакцинации открыли в местном физкультурно-оздоровительном комплексе.

Кроме того, в Центре экономики здравоохранения KSE заявили о том, что темпов вакцинации от коронавируса в Украине недостаточно, чтобы выйти на показатель 70% вакцинированного взрослого населения к концу 2021 года.темпы вакцинации в стране растут и превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4%.

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