В Николаевской области местная жительница почтенного возраста во время поджога мусора получила ожоговые травмы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в регионе.

Огонь внезапно перекинулся на сухую траву. В результате пожара пострадавшая получила серьезные ожоги кожных покровов и дыхательных путей. Медики экстренно направили женщину 1958 года рождения в Доманевскую многопрофильную больницу.

Отмечается, что врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Известно, что возгорание было ликвидировано местными жителями без привлечения пожарных расчетов. Таким образом, согласно данным ГСЧС, в Николаевской области за сутки произошло 19 возгораний на открытой территории.

Фото: ГСЧС

Читайте также, в селе Ставки Фастовского района 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла. Полицейским, которые прибыли на место происшествия, свидетели рассказали, что девушка распивала спиртное с 24-летним парнем.

Кроме того, в городе Рахов женщина подожгла жилище своего экс-сожителя из-за крупной ссоры с ним. погорельцу 31 год и он, перед тем как остаться без жилья, конфликтовал со своей сожительницей и та, проникла в дом около 22:00, после чего черкнула спичкой возле одежды и шкафа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.