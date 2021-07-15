Под Киевом девушка подожгла себя из-за неразделенной любви [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В селе Ставки Фастовского района 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла. Об этом сообщает полиция Киевской области.
У счастью, рядом находился ее друг, который не растерялся и потушил пламя, вылив на нее ведро воды.
Полицейским, которые прибыли на место происшествия, свидетели рассказали, что девушка распивала спиртное с 24-летним парнем. После их ссоры и "расставания" девица решила наложить на себя руки, Благодаря товарищу Жанны д'Арк из нее не вышло, и она получила лишь незначительные ожоги.
На молодого человека, который бросил несовершеннолетнюю девушку, составили протокол об административном правонарушении по ст. 180 КУоАП - "доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения".
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности по ст. 184 КУоАП.
Напомним, что на Закарпатье девушка отдала "ворожке" 60 тысяч за то, чтобы она вернула любимого.
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