В селе Ставки Фастовского района 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла. Об этом сообщает полиция Киевской области.

У счастью, рядом находился ее друг, который не растерялся и потушил пламя, вылив на нее ведро воды.

Полицейским, которые прибыли на место происшествия, свидетели рассказали, что девушка распивала спиртное с 24-летним парнем. После их ссоры и "расставания" девица решила наложить на себя руки, Благодаря товарищу Жанны д'Арк из нее не вышло, и она получила лишь незначительные ожоги.

На молодого человека, который бросил несовершеннолетнюю девушку, составили протокол об административном правонарушении по ст. 180 КУоАП - "доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения".

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности по ст. 184 КУоАП.

Напомним, что на Закарпатье девушка отдала "ворожке" 60 тысяч за то, чтобы она вернула любимого.