"Опозиційна платформа - За життя" вимагає розслідувати політичне вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ Редактировать ]
Політичним вбивством вважать загибель мера Кривого Рогу в "Опозиційній платформі - За життя". Така заява з'явилася на сайти політсили. Наголошують: Костянтин Павлов був оптимістичною людиною, тому версію самогубства повністю відкидають.
Однопартійці висловили співчуття родині загиблого. І вимагають від влади якнайшвидше притягти до відповідальності замовників і виконавців убивства.
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