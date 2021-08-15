Політичним вбивством вважать загибель мера Кривого Рогу в "Опозиційній платформі - За життя". Така заява з'явилася на сайти політсили. Наголошують: Костянтин Павлов був оптимістичною людиною, тому версію самогубства повністю відкидають.

Однопартійці висловили співчуття родині загиблого. І вимагають від влади якнайшвидше притягти до відповідальності замовників і виконавців убивства.