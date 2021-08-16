Смерть мэра Кривого Рога: в полиции назвали еще одну версию гибели [ Редактировать ]
Полиция назвала еще одну версию смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его могли довести до самоубийства. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук.
На вопрос журналиста о том, рассматривают ли версию доведения до самоубийства, кроме трех уже озвученных, Слипчук сказал: "Да, не исключается и такая версия".
"Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. По изъятию оружия назначена комплексная экспертиза", - сообщил он.
Напомним, мэра Кривого Рога нашли мертвым на веранде дома. Рядом с ним было ружье. Ранее сообщалось, что МВД Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.
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