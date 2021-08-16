Гибель мэра Кривого Рога: появилось видео с камер наблюдения [ Редактировать ]
Обнародовано видео с камер наблюдения в доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Видеозаписи обнародовал Telegram-канал "Украина Сейчас".
На записи четко видно, что покойный находится дома один, ходит по коридору с карабином в руках, много курит и с кем-то переписывается по телефону. А затем - стреляет.
СМИ пишут, что время и дата на камерах отображаются некорректно, а в средине видео вырезан фрагмент.
К слову, сегодня, 16 августа, в 10:00 состоится брифинг МВД, где обещают обнародовать детали произошедшего.
Напомним, мэра Кривого Рога нашли мертвым на веранде дома. Рядом с ним было ружье. Ранее сообщалось, что МВД Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.
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