Підземні газові сховища України майже напівпорожні. Станом на неділю вони були заповнені на 57 відсотків - це на третину менше, ніж у той же час минулого року. Варто зазначити, що наразі ціни на Європейському газовому ринку сягнули максимуму за останні 20 років.

Причина - низькі запаси палива у європейських газових сховищах та небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит через Україну. Важливі економічні показники та новини - далі огляне Кирило Воронко.

В Україні з початку роботи ринку землі зареєстровано понад шість з половиною (6,5) тисяч угод купівлі-продажу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що ринок продовжує функціонувати в штатному режимі, і кожен може вільно розпоряджатися землею.

В Україні ринок сільськогосподарських земель офіційно стартував - першого липня. За оцінкою Мінагрополітики, один гектар землі - в середньому коштує 40 тисяч гривень. До 2024 року купувати цю землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів.

Субсидії криптовалютою. В Україні з'явиться е-гривня. Першу зарплату віртуальними грошима найближчим часом отримають співробітники Міністерства цифрової трансформації. Про це заявив його очільник - Михайло Федоров.

Посадовці міністерства вважають, що в недалекому майбутньому електронну гривню можна буде використовувати для нарахування грошових субсидій. Це дасть змогу контролювати доцільність витрат.

Наприклад, такими гривнями, призначеними для оплати комунальних послуг, не можна буде заплатити за щось інше. Мінцифра і Нацбанк досліджують можливості використання технології блокчейн, яку, наприклад, уживають для генерації біткоїнів.

До 30-річчя незалежності України Національний банк вводить в обіг пам'ятні монети номіналом у 10, 50 та 250 гривень. Про це повідомили в пресслужбі НБУ. Тираж монет номіналом 10 гривень - становить 3000 штук. А у 50 грн - 500 штук. Виготовлені вони зі срібла.

Монета номіналом 250 гривень - золота і виходить тиражем 400 штук. Пам'ятні монети присвячені події 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада України ухвалила історичний документ - Акт проголошення незалежності України.