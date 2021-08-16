В аэропорту столицы Афганистана Кабула из-за страшной давки и хаоса погибли 7 человек. Об этом сообщает новостное агенство Associated Press.

Также погибли и те, кто пытался зацепится за самолет, который собирался взлетать. Информацией о таком инциденте поделились высокопоставленные американские военные на условиях строжайшей анонимности, так как не имеют права рассказывать тайны операции.

Отмечается, что утром, 16 августа, тысячи граждан Афганистана штурмовали аэропорт в Кабуле и самолеты. В настоящее время эвакуацию прикрывают американские военные, заданием которых является обеспечивание порядка на территории воздушных ворот.

Читайте также, из-за ситуации в Афганистане еще 74 гражданина Украины хотят покинуть эту страну. Посольства в Таджикистане и Узбекистане прорабатывают пути эвакуации, украинцам, которые хотят покинуть страну, следует обращаться на горячую линию МИД или посольств в Узбекистане и Таджикистане.

Кроме того, США начали переброску дополнительных войск в Кабул, военные будут удерживать аэропорт, помогая эвакуации дипломатов и гражданского персонала. В столицу отправится бригадная группа 82-й воздушно-десантной дивизии Армии.

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