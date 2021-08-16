Украина эвакуировала из Афганистана почти 80 человек, однако не все из них являются гражданами нашей страны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации", - написал глава государства.

Он также подчеркнул, что главное - это то, что все эти люди уже находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что талибы освободили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана.

Также мы писали о том, что президент Афганистана объяснил свой побег из страны. По словам Ашрафа Гани, талибы были настроены организовать бойню в столице Афганистана.

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