Из-за ситуации в Афганистане еще 74 гражданина Украины хотят покинуть эту страну. Посольства в Таджикистане и Узбекистане прорабатывают пути эвакуации. Об этом сообщается в заявлении замминистра иностранных дел Евгения Енина в эфире "Украина 24".

"На сегодня посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которая выразили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане", - отметил Енин.

Он также посоветовал украинцам, которые хотят покинуть страну, обращаться на горячую линию МИД или посольств в Узбекистане и Таджикистане. Дипломатические учреждения прорабатывают маршруты эвакуации.

Ранее сообщалось, что талибы освободили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана.

Также мы писали о том, что президент Афганистана объяснил свой побег из страны. По словам Ашрафа Гани, талибы были настроены организовать бойню в столице Афганистана.

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