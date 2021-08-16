Украинские подземные газохранилища (ПХГ) на 30% опустели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные "Уктрансгаза".

Согласно им, по состоянию на средину августа 2021 года в ПХГ находится 17,62 миллиарда кубометров газа, которые составляют 57% от всех мощностей.

Отмечается, что в 2020 году подземные газохранилища были заполнены на 77,1%, что составляет 23,88 млрд кубометров. Известно, что с начала августа 2021 года в хранилища было закачано 620 миллионов кубометров "голубого" топлива.

Читайте также, поставщики газа в Украине начали предлагать своим клиентам сезонные тарифы на газ. Компании ввели тарифные планы, которые предусматривают равномерную оплату за газ в отопительный сезон. То есть потребители получат возможность платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Кроме того, на август "Нафтогаз" повысил тарифы на газ. До мая 2022 года в Украине действует годовой тариф на газ в размере 7,96 гривен за кубометр, "Нафтогаз" является поставщиком "последней надежды", услуги которого получают более 600 тысяч клиентов.

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