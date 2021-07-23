В Украине рекордными темпами дорожает автогаз [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
За прошедшую неделю (16-23 июля) средняя цена сжиженного газа - самого доступного вида топлива - на АЗС выросла на 94 коп./л, до 16,66 грн/л. Только за два дня, с 21 июля, средняя цена литра автогаза выросла на 36 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.ua.
- На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 50 коп./л и 60 коп./л, до 17,49 грн/л и 17,38 грн/л соответственно.
- Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 1 грн/л, до 17,48 грн/л.
- Сеть АЗС "Привата", владеющая наибольшим количеством газовых заправок, повысила цены в среднем на 1,47 грн/л, до 16,29 грн/л.
- На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 97коп./л, до 16,34 грн/л.
- На станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto автогшаз подорожал в среднем на 84 и 83 коп./л, до 16,61 до грн/л и 16,41 грн/л соответственно.
- В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп./л - до 16,19 грн/л.
- KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 75 коп./л и 87 коп./л, до 16,94 грн/л и 15,85 грн/л.
- В сетях Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, Marshal, "Автотранс" и других подняли цены на 0,5-1 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 23 июля, грн/л
Аналитики рынка считают, что рост розничных цен вызван увеличением стоимости оптовых партий сжиженного газа. В частности, за неделю оптовые цены на газонаполнительных станциях выросли на 1 870 грн/т, до 28 210 грн/т.
Напомним, что 14 мая Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 грн/л) и бензина (не более 5 грн/л).
22 июля Минэкономики опубликовало новые расчетные цены на бензин (26,64 грн/л) и дизельное топливо (22,55 грн/л). С учетом максимальных наценок, установленных государством, стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 грн/л, а дизельного топлива - 29,25 грн/л.
по теме
Консалтингова група А-95 авторитетна компанія, яка працює з 2008 року. І проведення подібних досліджень, схоже, подобається не всім гравцям ринку
Попри фіксовану ціну, взимку все одно доведеться платити більше, бо споживання - зростає. Але чи можливо цього уникнути?
Тарифи підвищили першого червня: обіцяли, що це покращить якість перевезень, а водіям дасть змогу заробляти - чи змінилося щось за місяць?
В "Опозиційній платформі - За життя" закликають забезпечити населення України газом вітчизняного виробництва по собівартості
Чи можливо зимові платіжки зробити не такими стресовими?