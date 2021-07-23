За прошедшую неделю (16-23 июля) средняя цена сжиженного газа - самого доступного вида топлива - на АЗС выросла на 94 коп./л, до 16,66 грн/л. Только за два дня, с 21 июля, средняя цена литра автогаза выросла на 36 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.ua.

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 50 коп./л и 60 коп./л, до 17,49 грн/л и 17,38 грн/л соответственно.

Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 1 грн/л, до 17,48 грн/л.

Сеть АЗС "Привата", владеющая наибольшим количеством газовых заправок, повысила цены в среднем на 1,47 грн/л, до 16,29 грн/л.

На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 97коп./л, до 16,34 грн/л.

На станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto автогшаз подорожал в среднем на 84 и 83 коп./л, до 16,61 до грн/л и 16,41 грн/л соответственно.

В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп./л - до 16,19 грн/л.

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 75 коп./л и 87 коп./л, до 16,94 грн/л и 15,85 грн/л.

В сетях Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, Marshal, "Автотранс" и других подняли цены на 0,5-1 грн/л.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 23 июля, грн/л

Аналитики рынка считают, что рост розничных цен вызван увеличением стоимости оптовых партий сжиженного газа. В частности, за неделю оптовые цены на газонаполнительных станциях выросли на 1 870 грн/т, до 28 210 грн/т.

Напомним, что 14 мая Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 грн/л) и бензина (не более 5 грн/л).

22 июля Минэкономики опубликовало новые расчетные цены на бензин (26,64 грн/л) и дизельное топливо (22,55 грн/л). С учетом максимальных наценок, установленных государством, стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 грн/л, а дизельного топлива - 29,25 грн/л.