В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмуют самолеты (видео) [ Редактировать ]
В Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты. Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух, сообщает Al Arabiya.
Отмечается, что афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться в военно-транспортные самолеты.
#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
В самом Кабуле на улицах тихо и пустынно, пишет The Guardian.
"Странно видеть пустые улицы без дипломатических конвоев, больших машины с пушками. Я продолжу печь здесь хлеб, но заработаю очень маленькие деньги. Охранники, которые были моими друзьями, ушли", - сказал Гул Мохаммед Хаким, пекарь из магазинчика в этом районе.
Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
Ранее мы писали о том, что Украина эвакуировала из Афганистана почти 80 человек. При этом не все из эвакуированных являются гражданами Украины.
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