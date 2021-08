В Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты. Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух, сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться в военно-транспортные самолеты.

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY