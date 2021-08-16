Юрій Бойко назвав справедливий тариф на електроенергію [ Редактировать ]
Але все одно тарифи в Україні завищені. Так кажуть в опозиції. І справедливою розцінкою вважають до гривні за кіловат.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы должны четко понимать, что есть доступная энергия "Энергоатома", которая должна продаваться людям без посредников, там их транзитировали людям, там взяли плату за транзит, но продали людям по той цене, которую вырабатывает "Энергоатом" - это не больше гривны. И конечно - это должно быть базовым сценарием, для того чтобы люди понимали, за что они вообще платят и почему они имея мощность "Энергоатома" в стране 15 атомных блоков, половину электроэнергии вырабатывается из атомной энергии, почему они не могут получить эту электроэнергию?
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