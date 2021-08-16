Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении на территории Украины новой государственной награды "Национальная легенда Украины". Ей будут награждать людей раз в год. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Таким образом, знак отличия смогут получить, помимо граждан Украины, еще и иностранцы, а также лица без гражданства. Известно, что Зеленский установил также рисунок самой награды и изображение образца диплома к нему.

Отмечается, что знак отличия будет предназначаться за следующие поступки:

Личные заслуги в становлении независимой Украины;

Личные заслуги в укреплении ее государственности, защите отечества и служении украинскому народу;

Весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Известно, что награду будут вручать ежегодно во время празднования Дня Независимости. Знак отличия будет выполнен из золота в виде стилизованного цветка, покрытого синей и желтой эмалью.

Читайте также, президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами военнослужащих Вооруженных сил Украины. В соответствии с указом президента, военные награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, президент Владимир Зеленский издал указ о введении в Украине нового профессионального праздника. Глава государства ввел День тренера, праздник будет отмечаться каждый год 19 июля, указ вступил в силу со дня его опубликования.

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