На Херсонщині викрили агента ворожої розвідки [ Редактировать ]
На Херсонщині схопили агента російської воєнної розвідки. Ним виявився пенсіонер Збройних сил колишнього СРСР. Співпрацювати зі спецслужбами РФ вирішив з ідеологічних міркувань. Збирав дані про охорону та облаштування стратегічних об'єктів, а також про громадян, які можуть бути потенційно завербованими.
У будинку затриманого вилучили засоби зв'язку для контакту з російськими кураторами, листування з інструкціями, зброю та вибухівку.
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