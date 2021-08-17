На Херсонщині схопили агента російської воєнної розвідки. Ним виявився пенсіонер Збройних сил колишнього СРСР. Співпрацювати зі спецслужбами РФ вирішив з ідеологічних міркувань. Збирав дані про охорону та облаштування стратегічних об'єктів, а також про громадян, які можуть бути потенційно завербованими.

У будинку затриманого вилучили засоби зв'язку для контакту з російськими кураторами, листування з інструкціями, зброю та вибухівку.