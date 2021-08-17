Третю дозу вакцини від COVID-19 почали пропонувати в Баварії. Від сьогодні отримати додаткове щеплення зможуть усі охочі з груп ризику - до них належать мешканці будинків для літніх людей, особи, що потребують догляду, та люди, старші 80 років.

Ще одна умова: від отримання другого щеплення до третього має минути мінімум 6 місяців. З вересня додаткові дози ковід-вакцини пропонуватимуть і в інших феодальних землях Німеччини.