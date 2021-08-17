Справжній банкет влаштували для мешканців римського зоопарку. Тваринам роздали заморожені фрукти - аби ті не так потерпали від спеки. Крижаними кавунами, персиками й грушами годували лемурів, мавп, ведмедів і слонів.

У Італії цього тижня стовпчик термометра тримається на позначці + 35. Тож навіть жителям тропічних широт непереливки.