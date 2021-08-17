Для мешканців зоопарку у Римі влаштували "крижаний" банкет [ Редактировать ]
Справжній банкет влаштували для мешканців римського зоопарку. Тваринам роздали заморожені фрукти - аби ті не так потерпали від спеки. Крижаними кавунами, персиками й грушами годували лемурів, мавп, ведмедів і слонів.
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Одному - поцілив у голову, той загинув, а іншого рятують волонтери. Куля й досі в тілі тварини. Що з песиком та чи покарають кривдника?
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