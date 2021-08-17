Facebook будет удалять связанный с талибами контент [ Редактировать ]
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Социальная сеть Facebook считает "Талибан" террористической организацией. Соцсеть запрещает группу и весь контент в его поддержку на своих платформах.
Facebook удаляет аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещает их прославление, поддержку и представление.
"Талибан" попал под санкции как террористическая организация согласно законодательству США, поэтому мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с нашей политикой в отношении опасных организаций", - говорится в сообщении.
Эта политика применяется ко всем ее платформ, включая соцсеть Facebook, Instagram и WhatsApp. Есть специальная команда афганских экспертов для мониторинга и удаления контента, связанного с "Талибаном".
Читайте также, ситуация в Кабуле обострилась, люди пытаются покинуть страну, штурмуя самолеты. Один полный самолет взлетел, однако из него начали падать пассажиры на лету. Упавшие люди пытались улететь из Кабула, зацепившись за шасси грузового самолета C-17.
Кроме того, в аэропорту столицы Афганистана Кабула из-за страшной давки и хаоса погибли 7 человек. В настоящее время эвакуацию прикрывают американские военные, которые обеспечивают прядок на территории воздушных ворот страны.
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