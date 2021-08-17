Відкриття канадців - лише початок, попереду ретельні перевірки та аналіз

Канадські науковці відкрили бактерії, які розкладають нафту і дизпальне. Дослідження проводили на узбережжі півострова Лабрадор.

Вчені з'ясували, що низка тамтешніх мікроорганізмів здатна не лише існувати в сильно забруднених водах, а й впливати на процес розпаду дизельного пального та сирої нафти.

Зокрема прискорення розпаду спостерігали після того, як бактерії "підгодовували" сполученням азоту та фосфору. Відкриття канадців - лише початок, попереду ретельні перевірки та аналіз.

По завершенню випробувань, науковці сподіваються використовувати бактерії для ліквідації наслідків виливу нафтопродуктів в океан.