Президент Украины Владимир Зеленский встретился с призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Зеленский поздравил олимпийцев с успешным выступлением на играх, где они завоевали 19 медалей, и вручил им государственные награды.

Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, насколько сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все - молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали.

Глава государства пообещал, что сейчас государство усиливает внимание к потребностям спортсменов и занимается вопросами создания современной спортивной инфраструктуры. В сентябре, во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.

Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов.

Также президент поднял вопрос о создании условий для возвращения в Украину сильных тренеров, которые сейчас готовят спортсменов для других государств, а также для привлечения иностранных специалистов. И высказался за проведение в будущем Олимпийских игр в Украине.

У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче.

Напомним, что украинская Олимпийская сборная привезла из Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотую. За выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх, украинские спортсмены в этом году получают от государства следующее денежное вознаграждение:

"золото" - $125 000;

"серебро" - $80 000;

"бронза" - $55 000.

По итогам Олимпиады Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за все время независимости. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт готовит "разбор полетов" и пригрозил, что "полетят головы".