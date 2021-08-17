В Афганістані українських найманців блокували на військовій базі [ Редактировать ]
Дванадцять наших громадян заблоковані на одній із військових баз у Афганістані! Там вони працювали військовими за наймом. Для цього укладали приватні контракти.
Здати зброю українці відмовляються, і з бази їх наразі не випускають. У вітчизняному МЗС запевнили - працюють над безпечним поверненням співгромадян.
Загалом в Афганістані лишилося 150 наших співвітчизників та членів їхніх сімей. Усіх їх обіцяють повернути. І для цього, за словами секретаря Радбезу Олексія Данилова, уже сьогодні Україна відправляє в Кабул ще один літак.
Олег Николенко, речник Міністерства закордонних справ України:
Безпечні шляхи евакуації зараз пропрацьовуються. Щойно з'явиться можливість, громадянам залежно від їхнього місцезнаходження будуть запропоновані варіанти, що потрібно зробити для того, щоб евакуюватися і це стосується і цієї ж групи. Щойно буде пропрацьована можливість і ми матимемо розуміння, шо шлях безпечний - їм буде запропоновано відповідні дії.
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