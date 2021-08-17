Здати зброю українці відмовляються, і з бази їх наразі не випускають

Дванадцять наших громадян заблоковані на одній із військових баз у Афганістані! Там вони працювали військовими за наймом. Для цього укладали приватні контракти.

Здати зброю українці відмовляються, і з бази їх наразі не випускають. У вітчизняному МЗС запевнили - працюють над безпечним поверненням співгромадян.

Загалом в Афганістані лишилося 150 наших співвітчизників та членів їхніх сімей. Усіх їх обіцяють повернути. І для цього, за словами секретаря Радбезу Олексія Данилова, уже сьогодні Україна відправляє в Кабул ще один літак.

Олег Николенко, речник Міністерства закордонних справ України: