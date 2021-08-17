В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла молодая девушка, еще семь человек травмированы. Об этом пишет пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что авария произошла на улице Гагарина. Установлено, что 37-летний водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и въехал в дерево.

"В аварии погибла молодая девушка. Ее данные выясняют следователи, потому что потерпевшая не имела при себе документов", - говорится в сообщении полиции.

В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали еще одну молодую девушку. Также 38-летнего мужчину, двоих людей 2001 и 2002 годов рождения, 29-летнюю женщину и 19-летняя девушку с травмами различной степени тяжести.

При освидетельствовании у водителя выявили 0,7 промилле алкоголя. Уголовное производство открыто по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также, в городе Подгайцы Тернопольской области 13-летний подросток за рулем мотоцикла допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался по главной дороге. Парень погиб на месте, полицейские напомнили, что в правилах дорожного движения четко оговорены возрастные требования.

Кроме того, в Волынской области две несовершеннолетние сестры на мотоцикле влетели в бетонный забор, одна из них погибла на месте. Старшая из девочек, скорее всего, не справилась с управлением и врезалась в забор, полиция выясняет все обстоятельства трагедии, начато уголовное производство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.