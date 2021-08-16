Подростки похитили официантку, отвезли ее в лес и изнасиловали [ Редактировать ]
В Самаре четверо друзей-подростков на автомобиле похитили 18-летнюю официантку, надругались над ней в лесу, а то, что происходило, сняли на видео, после чего шантажировали жертву. Теперь все они предстанут перед судом.
Инцидент произошел в одном из районов города 11 августа, сообщает mediabum.info.
Около семи часов вечера к молодой жительнице Самары подъехал черный автомобиль, один из злоумышленников достал нож, после чего девушку силой посадили в машину и увезли в лес. Вероятно, свою жертву похитители заметили в кафе, где она работала официанткой.
В лесу злоумышленники совершили над девушкой насильственные действия сексуального характера, а то, что происходило, сняли на видео. После этого бандиты требовали 50 тыс. рублей, угрожая распространить отснятый материал в Интернете.
Когда официантку отпустили, та сразу же обратилась в полицию, сообщив правоохранителям номер автомобиля, на котором ее увезли.
Похитителей нашли быстро. Ими оказались четверо молодых людей: двое парней 15 и 17 лет, 19-летний водитель и 18-летняя девушка. Все они, кроме одного, - жители Самары. Причем двое из них даже не закончили школу. Всех обидчиков девушка узнала. Против них возбуждено уголовное дело.
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