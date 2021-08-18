В Оболонском районе столицы будут прививать от коронавируса в переоборудованном автобусе. Киевляне смогут получить там вакцину уже в четверг, 18 августа. Об этом сообщает Оболонская райгосадминистрация.

"Возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку против COVID-19 в переоборудованном на мобильный центр автобусе",- говорится в сообщении.

Указано, что иммунизация будет проводиться с 19 по 22 августа 2021 года.

Так называемый автобус будет работать с 09:00 до 13:00.

По информации ведомства, желающие могут сделать прививку вакцинами CoronaVac или AstraZeneca.

Указано, что с собой необходимо иметь документы (паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Украине резко увеличилось. Также мы писали о том, что за сутки в Украине сделали почти 119 тысяч COVID-прививок.

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