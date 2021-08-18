В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 118 594 человека. Одну дозу получили 58 441 человек, полностью иммунизированы - 60 153 человека.

В течение суток работали 839 мобильных бригад, 2797 пунктов вакцинации и 317 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 4 851 541 человек, из них получили 1 дозу - 4 581 539 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 2 851 458 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 702 997 прививок.

Ранее сообщалось, что коронавирусом через пару лет будут болеть только дети. Также мы писали о том, что люди, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, начиная со среды, 18 августа, будут вознаграждены.

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