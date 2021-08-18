За сутки 17 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 447 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 104 ребенка и 38 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 677 человек;

- летальных случаев - 40;

- выздоровели - 712 человек.

За сутки протестировано:

- методом ПЦР - 27053 лица,

- методом ИФА - 9171 человека,

- экспресс-тестами - 24430 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

Ранее сообщалось, что коронавирусом через пару лет будут болеть только дети. Также мы писали о том, что люди, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, начиная со среды, 18 августа, будут вознаграждены.

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