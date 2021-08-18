Коронавирус в Украине: число зараженных резко увеличилось [ Редактировать ]
За сутки 17 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 447 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 104 ребенка и 38 медработников.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 677 человек;
- летальных случаев - 40;
- выздоровели - 712 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 27053 лица,
- методом ИФА - 9171 человека,
- экспресс-тестами - 24430 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.
Ранее сообщалось, что коронавирусом через пару лет будут болеть только дети. Также мы писали о том, что люди, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, начиная со среды, 18 августа, будут вознаграждены.
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