Французьку Рив'єру охопила гігантська лісова пожежа [ Редактировать ]
Одна людина загинула внаслідок лісових пожеж у Франції, ще 22 - постраждали.
Полум'я поширюється південним регіоном країни. Найбільших втрат зазнала Рив'єра - там вогонь уже випалив понад 5 тисяч гектарів лісу та виноградників. Також пожежа знищила лінію електропередач.
Декілька населених пунктів залишилися без світла. Майже 7 тисяч жителів евакуювали.
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