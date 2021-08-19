В Украине за сутки выявили более 1500 новых случаев коронавируса [ Редактировать ]
За сутки 18 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 560 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди больных - 90 детей и 35 медработников.
Всего за минувшие сутки госпитализировано 665 человек, выздоровели - 898. Кроме того, в Украине зафиксировали 32 летальные случаи.
За сутки различными методами на наличие коронавируса протестировали почти 50 тысяч человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.
Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Украине резко увеличилось. Также мы писали о том, что за сутки в Украине сделали почти 119 тысяч COVID-прививок.
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