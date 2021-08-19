Участие в саммите Крымской платформы 23 августа примут представители 44 стран. На уровне глав государств будут представлены 14 стран. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулебы во время брифинга.

На уровне президентов будут представлены:

Латвия,

Литва,

Эстония,

Польша,

Словакия,

Венгрия,

Молдавия,

Словения,

Финляндия.

Также в Крымской платформе примет участие президент Европейского совета.

На уровне премьер-министров будут представлены:

Румыния,

Грузия,

Хорватия,

Швеция.

Два государства будут представлены на уровне глав парламентов:

Швейцария,

Чехия.

Четырнадцать государств будут представлены на уровне министров иностранных дел:

Турция,

Франция,

Германия,

Испания,

Италия,

Бельгия,

Австрия,

Нидерланды,

Люксембург,

Ирландия,

Дания,

Болгария,

Черногория,

Северная Македония.

Ранее сообщалось, что количество участников саммита выросло.

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