В четверг, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не соглашается на формат согласованной позиции относительно российского газопровода "Северный поток-2" между США и Германией.

Эту тему политик будет обсуждать на встрече с американским лидером Джо Байденом.

Зеленский отметил, что позиция Германии и США Украину не удовлетворяет.

Люди должны понимать: вопрос достроить - это один вопрос, а потом надо еще имплементировать. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет.

Российский газопровод, по его словам, это риск не только для Украины, но и для всей Европы. И дело не только в потерянных Украиной деньгах, которые она получает от России за транзит газа в ЕС.

Мы считаем, что это формат оружия. Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно (Россия может себе позволить) создали с ценой на газ.

"Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. То есть абсолютно понятная история", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заблокировать сертификацию "Северного потока-2".

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