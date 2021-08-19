56,6% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой, считают, что выполнение Минских соглашений в интересах Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос о том, в интересах ли Украины - выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе или стоит отказаться от них.

56,6% опрошенных убеждены, что в интересах Украины выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, 31,6% считают, что Украине следует отказаться от выполнения Минских соглашений.

Опрос проводился со 2 по 10 августа среди 1 206 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий методом личного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

84,9% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой, считают, что Президент и правительство делают недостаточно для того, чтобы прекратить войну на Донбассе.

51,7% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой, за скорейшее подписание мирного соглашения по оккупированному Донбассу.