Столичные правоохранители провели масштабную спецоперацию, в результате которой была арестована банда фальшивомонетчиков. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным правоохранителей, всего в банду входили 10 человек. Их главной задачей была доставка и сбыт поддельных долларов, которые перенаправлялись на территорию Украины из Турции через Крымский полуостров. В ходе следственных действий стало известно, что для реализации фальшивых купюр злоумышленники использовали мессенджеры.

Отмечается, что поддельные денежные средства отправлялись "клиентам" через почтовые отделения либо же при личной встрече. Известно, что в спецоперации принимали участие более 100 сотрудников полиции совместно с бойцами подразделений "КОРД" и "ТОР". Таким образом были изъяты более 30 тысяч фальшивых долларов. Против них открыли уголовное дело. Виновникам грозит тюремное заключение, сроком до 12 лет.

Читайте также, сотрудники Службы безопасности Украины арестовали группу фальшивомонетчиков, которые занимались сбытом 100-долларовых купюр. Таким образом они каждый месяц сбывали по 50 тысяч поддельных банкнот, одного из организаторов банды задержали "на горячем".

Кроме того, в Киеве правоохранители задержали группу злоумышленников, которые пытались реализовать 25 тысяч поддельных евро. Группа лиц могла распространять напечатанные в Турции фальшивые банкноты, во время обысков было изъято несколько десятков тысяч купюр общим номиналом в 46000 евро.

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