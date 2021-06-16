Одного из организаторов банды задержали "на горячем"/ фото: Actual Today

Сотрудники Службы безопасности Украины арестовали группу фальшивомонетчиков, которые занимались сбытом 100-долларовых купюр. Таким образом они каждый месяц сбывали по 50 тысяч поддельных банкнот.

Фигуранты сумели наладить схему в разных областях Украины. Следствие установило, что организаторами преступной группировки являлись семеро жителей Сумской области, большая часть из которых с криминальным прошлым.

В Сумской области СБУ разоблачила группировку, которая организовала сбыт поддельной иностранной валюты. Злоумышленники "продавали" фальшивые 100-долларовые банкноты за 45% от номинальной стоимости. Ежемесячно они сбывали до $50 тысяч.

Отмечается, что одного из организаторов банды задержали "на горячем" во время сбыта 35 тысяч фальшивых долларов. В ходе обысков у подозреваемых изъяли травматическое оружие, а также 400 боевых патронов. В настоящее время решается вопрос об объявлении о подозрении всем участникам.

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Кроме того, в Украине активно распространяют фальшивые деньги. Качественные подделки действительно встречаются, но редко. "Любимая" купюра мошенников - номиналом 500 грн, реже всего подделывают купюры номиналом до 100 грн, так как это невыгодно.

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