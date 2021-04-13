За махінацію шахраї можуть сісти за ґрати на 10 років

На Івано-Франківщині поліцейські затримали групу фальшивомонетників. У магазині села Коршів четверо чоловіків та жінка розрахувалися 500-гривневою купюрою. Власникові магазину вона здалася підозрілою, тож він повідомив поліцейських. За кілька годин правоохоронці знайшли двох зловмисників та їхню автівку, в якій було 300 тисяч підробних гривень. Ще двох спільників - шукають.

За махінацію шахраї можуть сісти за ґрати на 10 років.