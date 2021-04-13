На Івано-Франківщині затримали групу фальшивомонетників [ Редактировать ]
На Івано-Франківщині поліцейські затримали групу фальшивомонетників. У магазині села Коршів четверо чоловіків та жінка розрахувалися 500-гривневою купюрою. Власникові магазину вона здалася підозрілою, тож він повідомив поліцейських. За кілька годин правоохоронці знайшли двох зловмисників та їхню автівку, в якій було 300 тисяч підробних гривень. Ще двох спільників - шукають.
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