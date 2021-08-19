Юрій Бойко розповів, яке питання потрібно порушити Зеленському у Вашингтоні [ Редактировать ]
Сприяти прискоренню стабілізації на Донбасі може американсько-російська міжнародна група. Так вважають опозиційні політики. Тож, на їхню думку, це питання Президент України має порушити у Вашингтоні.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Я очень надеюсь, что будет рассмотрен вопрос о создании, и настоятельная просьба о создании специальной миссии между америкой и россией по урегулированию конфликта на востоке. Потому, что это миссия была несколько лет назад её возглавлял со стороны США господин Волкер, со стороны РФ Владислав Сурков и на первом этапе она была эффективна, активно пошел процесс, как говорится и вот это нужно повторить, для того чтобы этот процесс шел мирно, политически - это очень важно, для этого эта миссия жизненно важна сейчас.
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