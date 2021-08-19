"Украина уже живет по стандартам ЕС" - Зеленский [ Редактировать ]
Ни одно государство на сегодняшний день не является полностью свободным от коррупции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он прокомментировал утверждение о том, что страна прежде, чем вступить в НАТО, должна побороть коррупцию.
Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников или олигархов. Но за последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире.
Он добавил, что в стране есть несколько антикоррупционных органов - Национальное антикоррупционное бюро или Высший антикоррупционный суд.
По словам Зеленского, Украина, имеющая статус "почти члена ЕС и почти члена НАТО", уже живет по европейским стандартам.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский обратится к Байдену.
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