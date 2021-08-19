Зеленский подписал закон и отменил свободную экономическую зону "Крым" [ Редактировать ]
В четверг, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому отменяется режим свободной экономической зоны "Крым". Он действовал с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Украинская свободная экономическая зона в Крыму действовала с 27 сентября 2014 года. Это означало, что украинские органы, например, не взимают общегосударственные налоги и сборы на территории оккупированного полуострова. СЭЗ должна была действовать 10 лет, помогая украинскому бизнесу работать на полуострове.
Закон о ее отмене нормирует порядок въезда на оккупированную территорию. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд из нее только через КПВВ с пограничным контролем.
Закон закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих в оккупации, и обеспечивает реализацию права на наследство. Также были приняты необходимые изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.
Ранее мы писали о том, что Беларусь готова вернуть режим свободной торговли в отношениях с Украиной, если та пересмотрит меры в отношении белорусских товаров.
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