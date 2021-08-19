Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попросит американского лидера Джо Байдена вмешаться в ситуацию с "Северным потоком-2", так как сомневается в том, что все обязательства в рамках соглашения США и Германии будут выполнены. Об этом украинский лидер сказал в интервью The Washington Post.

Зеленский заявил в интервью, что "не очень верит", что все обязательства соглашения будут выполнены. А на вопрос, считает ли он соглашение между США и Германией предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся, добавляет газета.

Конечно, я не в восторге от этой договоренности, если я могу это так назвать, и формата, в котором она была достигнута.

Он добавил, что еще раз обратится к Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию во время их встречи в Белом доме 31 августа.

США и Германия достигли соглашения относительно российского газопровода, прекратив споры. В обмен на прекращение усилий США по блокированию "Северного потока-2" страны договорились, что Германия будет инвестировать в украинскую инфраструктуру экотехнологий, а Берлин и Вашингтон будут работать вместе над инициативами по смягчению энергетического доминирования России в Европе.

Зеленский также рассказал журналоистам, что Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства "зеленого" водорода.

Технически мы даже смогли бы транспортировать "зеленый" водород по нашим газопроводам.

Он также отметил, что пока Украина еще стоит еще в самом начале этого процесса.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заблокировать сертификацию "Северного потока-2".

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