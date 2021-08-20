За минувшие сутки, 19 августа, в Украине сделали 129027 прививок от COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Одну дозу получили 57497 человек.

Завершили курс иммунизации - 71530 человек.

В течение суток работали 870 мобильных бригад, 2759 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании привито 4971752 человек, из них получили одну дозу - 4971750 человек, а обе дозы получили 2980278 человек (двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7952028 прививок.

Читайте также, Кабинет министров Украины расширил список вакцин от COVID, после вакцинации которыми можно получить соответствующий сертификат. В частности, в перечень внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson), сертификат после вакцины Janssen будет доступен через две недели со дня прививки.

Кроме того, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации, он дал специальное распоряжение руководителям областных и Киевской городской государственной администрации.

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