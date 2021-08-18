Кабинет министров Украины расширил список вакцин от COVID, после вакцинации которыми можно получить соответствующий сертификат. В частности, в перечень внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

Об этом сообщается в материалах заседания правительства.

Согласно принятому решению, в перечень вакцин, после которых Украина выдает COVID-сертификат, к препаратам Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield добавилась вакцина Janssen (Johnson & Johnson).

При этом сертификат после вакцины Janssen будет доступен через две недели со дня прививки.

Ранее сообщалось, что коронавирусом через пару лет будут болеть только дети. Также мы писали о том, что люди, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, начиная со среды, 18 августа, будут вознаграждены.

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