О необходимости срочного реформирования Национальной гидрометеорологической службы (далее НГМС) рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, комментируя ее состояние и результаты аудита. Аудит осуществлялся по приказу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям было обнаружено, что за последние 25 лет научно-техническая и технологическая базы НГМС не обновлялись и сейчас находятся в критическом состоянии. В результате, НГМС не в состоянии в полной мере оказывать качественные услуги по прогнозированию изменений состояния окружающей среды (погоды, гидрологии, качества воздуха и вод и т.д.), предупреждению природных катаклизмов для эффективного функционирования ключевых объектов критической инфраструктуры: авиации, военно-морского флота и практически всех отраслей экономики Украины.

Острой проблемой НГМС является состояние гидрометеорологических объектов, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, что в Украине находится только 4 метеорологические радиолокаторы, их технический ресурс превышен почти в восемь раз, а ресурс аэрологических станций – в девять. Также исчерпали свой ресурс более 90% измерителей высоты облаков, измерителей параметров ветра и дальности видимости, так как большинство из них было призведено ​​в 80-х годах прошлого века. Автоматизированные показатели регистраторов уровня воды есть только на 21 гидрологическом пункте из 406.

Основу системы наблюдений за состоянием погоды в Украине составляют 162 пункта, однако такое количество является недостаточным для проведения качественного гидрометеорологического наблюдения и обеспечения потребителей соответствующей информацией, а отсутствие финансирования не позволяет проводить строительство новых и осуществлять капитальный ремонт существующих объектов.

"Для примера, отсутствие измерения высоты нижней границы облаков на авиационных метеорологических станциях создает угрозу безопасности пассажиров при посадке самолетов, а недостаточное количество метеорологических наблюдений за дальностью видимости и вовсе может стать причиной прекращения функционирования аэродрома", – пояснил глава Украинского гидрометеорологического центра.

По оценкам международных экспертов, своевременное использование точной гидрометеорологической информации, в том числе об угрозе возникновения опасных гидрометеорологических явлений дает возможность в среднем на 30 - 40%уменьшить экономические потери в различных отраслях национальной экономики.

"Поэтому сейчас мы остро нуждается в полном обновлении и переоснащении технологической базы НГМС, мы обязаны привести эффективность функционирования НГМС Украины к требованиями Европейского Союза и Всемирной Метеорологической Организации", – подытожил глава Украинского гидрометеорологического центра.